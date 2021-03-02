«السقطي»: الدولة تولي اهتمامًا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هذا القطاع له دور كبير في زيادة الناتج المحلي، فضلًا عن خفض نسبة البطالة.وأضاف السقطي لـ"الدستور" أن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية، يساهم في نمو الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى تشجيع الشباب على العمل والإنتاج.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الوقت الراهن مناسب جدًا لزيادة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحلال الواردات بالتصنيع المحلى فى ظل الظروف التى يمر بها العالم والتى أدت إلى انخفاض حركة التجارة العالمية.