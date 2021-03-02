عبد الرحيم كمال يطرح 4 كتب جديدة قريبا

يصدر السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال أربعة كتب جديدة قريبا من أعماله، وهي "صاحب الوردة" وهو عبارة عن مسرحية تطرح معالجة جديدة لشخصية الحلاج المتصوف الشهير.وثاني هذه الكتب هو "ظل ممدود" وهو كتاب في الحكي الصوفي، والكتاب الثالث بعنوان "منطق الظل" وهو كتاب يكمل فيه الكاتب رحلته الصوفية مع الظل مازجا بين سيرته الشخصية وتجربته، وآخر هذه الكتب عبارة عن مجموعة قصصية بعنوان " قصص بحجم القلب".وسيعرض لعبد الرحيم كمال خلال شهر رمضان القادم مسلسلين من تأليفه، أولهما بعنوان " القاهرة كابول" مع المخرج حسام علي، والنجوم طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع.والعمل الثاني هو مسلسل " نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيى الفخراني، والمخرج شادي الفخراني.