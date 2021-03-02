محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، وحنان موافي، رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة العامة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.وفى مستهل الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والاحاطة بالموافقات الصادرة بشأن مد التراخيص لبعض الشركات بالمنطقة، أو إضافة أنشطة جديدة والتي جاء منها الصناعات الوقائية وتصنيع الكمامات الواقية.وقد بحثت محافظ دمياط الموقف الخاص بالدراسات البيئية التي تم اجرائها لبعض الشركات والمصانع فيما يخص التخلص الآمن من الصرف الصحي والصناعي والمخلفات الصلبة، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات السلامة والتوافق البيئي، وذلك وفقًا لما تم تحديده بالاتفاق الإطاري واللوائح المُنظمة لذلك.وعلى جانب آخر، تم البت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتعديل السمة التجارية والتوسعات لعدد من الشركات.