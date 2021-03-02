محافـظ المنوفية يتابع رصف شوارع شبين الكوم: طفرة كبيرة بالطرق (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ظهر اليوم، أعمال رصف عدد من شوارع حي غرب مدينة شبين الكوم، ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري.وتابع المحافظ أعمال الرصف بشوارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب، عمر بن العزيز، أبو النبايل، المتفرعين من شارع الأمين بحي غرب شبين الكوم، بطول 500 متر وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بالمحافظة لهذا العام 2021.وتفقد محافظ المنوفية الموقف الحالي للأعمال ونسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مشددًا على رئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستكمال أعمال الرصف للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.وأكد أبوليمون حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.