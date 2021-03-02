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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 33 ألف مستلزمة طبية وعبوة أدوية مجهولة المصدر ومهربة بالغربية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديريتي التموين والصحة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر و12 ألف عبوة أدوية مهربة من الجمارك، و11 طن ملح طعام مغشوش، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 21 ألف قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، و12128 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة، مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 11 طن و200 كيلو ملح طعام معبأ داخل شكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص نطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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