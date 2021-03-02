مبيعات المؤسسات تهبط بالبورصة.. والخسائر 2.1 مليار جنيه

هوت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 700.44 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة.