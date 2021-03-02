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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثمان طالب من النيل بالدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان طالب بكلية الحقوق من مياه النيل أمام منطقة الحاجبي ببندر ميت غمر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بوجود جثة طافيه لأحد الأشخاص بمياه نهر النيل أمام منطقة الحاجبي ببندر ميت غمر. 

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لشخص يدعى أحمد السيد عبد الوهاب محمد ٢٨ عامًا حاصل على الثانوية العامة ومقيم بندر زفتى بمحافظة الغربية، ويرتدي ملابسه كاملة وعثر بين طياتها على بطاقة تحقيق شخصية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسوال كلأ من والده السيد عبدالوهاب محمد ٦٣ عامًا بالمعاش،  وشقيق المتوفى محمد ٠ ٣ عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيمان بندر زفتى بالغربية، قررا بأن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية منذ حوالى خمسة سنوات لتعثره دراسيا في كلية الحقوق وخرج من المنزل فجر اليوم تاركًا هاتفه المحمول ولم يتهما أحدًا بالتسبب وفاته ولا يشتبها فى حدوثها جنائيًا.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم شرطة ميت غمر وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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