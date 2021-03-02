الكويت وسلطنة عمان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي، الیوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعیدي، المستجدات الراھنة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - العلاقات الأخویة المتینة التى تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.