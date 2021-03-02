230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

شاركت 230 فرقة طبية من مختلف التخصصات في الإدارة الصحية بمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت من الـ 28 من فبراير حتى 3 مارس الجاري.أكد الدكتور محمد نويصر، مدير عام الإدارة الصحية بمركز ومدينة الصف، أن الفرق المتحركة المشاركة في الحملة وصلت 230 فرقة، اضافة الى الفرق الثابتة الموجودة بكل وحدة صحية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.أكد نويصر، أنهم استطاعوا تغطية أكثر من 96% حتى اليوم من الأطفال المستهدف تطعيمها من عمر يوم وحتى خمس سنوات والتي يبلغ عددهم في مركز الصف 96577 طفلا، موضحا أن الفرق الطبية المتحركة تذهب الى كل المنازل بالقرى والنجوع والمدينة نفسها حتى يصل التطعيم الى كل طفل مستهدف تطعيمه.