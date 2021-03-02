وزيرة الصناعة للنواب بعد التعافي من كورونا: «مريت بظروف صعبة»

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تعافت من فيروس كورونا تماما مؤكدة أنها مرت بظروف صعبة.وأضافت وزيرة الصناعة، في أثناء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، إن أول نزول لممارسة عملها كان أمس الإثنين، موضحة أنها أصرت على الحضور لاجتماع اللجنة الصناعة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى النواب في الملفات والموضوعات الذين يودون طرحها.