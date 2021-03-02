الجمعة.. عرض فيلم «تؤام روحي» على منصة «شاهد»

تعرض منصة شاهد الرقمية فيلم "تؤام روحي" للنجم حسن الرداد يوم الجمعة المقبل 5 مارس، وذلك عقب رفعه مباشرة من دور العرض السينمائي بعد أن حقق نجاحا كبيرا في دور العرض المصرية والعربية.وقامت منصة شاهد VIP بشراء حقوق عرض الفيلم بشكل حصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة المقرر عرضها عبر المنصة خلال شهر مارس الجاري.وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.الفيلم يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة أمينة خليل، وآخرون وهو من إنتاج أحمد السبكي، ومن اخراج عثمان أبو لبن، ومن تأليف أماني التونسي.