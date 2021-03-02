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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات للفرق الطبية بحميات الأقصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:02 م
دورت تدريبية بحميات
دورت تدريبية بحميات الأقصر
هدى الأمير
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نظم قسم مكافحة العدوى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع قسم التدريب وقسم الجودة، دورات تدريبية للفريق الطبي والممرضين وفنيين الأشعة بالمستشفى، وذلك فى عدة مجالات، وتحت رعاية الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر.

وتم خلال الدورات تقديم تدريب مكافحة العدوى عن "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى"، وقام بالتدريب الدكتور عبدالرازق عبدالفتاح الطيب، رئيس قسم مكافحة العدوى، وكذلك تدريب عن الجودة ومعاييرها والتسجيل الطبى الصحيح والنتائج الحرجة وأخطاء تمريضية شائعة وعلاجها، حيث قامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة نانسى بشرى برسوم رئيس قسم الجودة بالمستشفى، وحضر التدريب الذى تكرر على يومين متتالين عدد كبير من أعضاء المستشفى وكانت الاستفادة كبيرة جدًا.

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