دورات للفرق الطبية بحميات الأقصر

نظم قسم مكافحة العدوى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع قسم التدريب وقسم الجودة، دورات تدريبية للفريق الطبي والممرضين وفنيين الأشعة بالمستشفى، وذلك فى عدة مجالات، وتحت رعاية الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر.وتم خلال الدورات تقديم تدريب مكافحة العدوى عن "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى"، وقام بالتدريب الدكتور عبدالرازق عبدالفتاح الطيب، رئيس قسم مكافحة العدوى، وكذلك تدريب عن الجودة ومعاييرها والتسجيل الطبى الصحيح والنتائج الحرجة وأخطاء تمريضية شائعة وعلاجها، حيث قامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة نانسى بشرى برسوم رئيس قسم الجودة بالمستشفى، وحضر التدريب الذى تكرر على يومين متتالين عدد كبير من أعضاء المستشفى وكانت الاستفادة كبيرة جدًا.