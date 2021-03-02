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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالأقصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:34 م
للتطعيم ضد مرض شلل
للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
هدى الأمير
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تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لليوم الثالث على التوالي، والتي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بالأقصر، يوم الأحد الماضي، الموافق 28 فبراير 2021، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى 3 مارس 2021، وهي تطعيمات آمنة وبالمجان.

وتتم أعمال التطعيم، من خلال فرق متحركة من شقة إلى أخرى وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة، كما تتخذ الفرق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

ونوهت مديرية صحة الأقصر، إلى جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين خلال هذه الحملة، حتى لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينية قريبا جدا أو تلقي أي تطعيمات إضافية في الأيام السابقة، أو جاري حصوله على تطعيمه الروتيني خلال الأيام القادمة حيث لا تتشابه هذه الجرعة التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة.

وأشارت المديرية، إلى أنه لا يوجد أي موانع نهائي من تلقي تطعيم الحملة القومية غير أطفال نقص المناعة، ومصابي الأورام السرطانية على أن يتم تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بحالات مرضية شديدة لحين الشفاء، أما فيما يتعلق بالتطعيمات الروتينية الحالية فإنها تؤجل لبعد الحملة (متوقفة) ماعدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعة.

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