أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.وتنبأ الخبراء بفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبا)، وخفيفة إلي متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة (30% تقريبا).وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 18 10الإسكندرية 17 12وادي النطرون 18 11طنطا 18 11شبين الكوم 18 12دمنهور 17 11بلطيم 17 13مطروح 16 12السلوم 17 10سيوة 19 07بورسعيد 18 12دمياط 17 12الزقازيق 18 10المنصورة 17 11الإسماعيلية 18 10السويس 19 13العريش 19 10رفح 18 09رأس سدر 21 11نخل 18 07نويبع 23 14طابا 20 11كاترين 16 02الطور 21 12شرم الشيخ 23 14الغردقة 24 14مرسى علم 25 15الفيوم 19 10بنى سويف 19 09المنيا 20 08أسيوط 20 09سوهاج 21 10قنا 23 10الأقصر 25 10أسوان 26 11إدفو 26 11أبوسمبل 24 12الوادى الجديد 24 09شلاتين 27 15أبو رماد 27 15حلايب 24 16رأس حدربة 24 17