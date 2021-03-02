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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.

وتنبأ الخبراء بفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبا)، وخفيفة إلي متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 12
دمنهور 17 11
بلطيم 17 13
مطروح 16 12
السلوم 17 10
سيوة 19 07
بورسعيد 18 12
دمياط 17 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 10
السويس 19 13
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 11
نخل 18 07
نويبع 23 14
طابا 20 11
كاترين 16 02
الطور 21 12
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 19 10
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 23 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 24 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17

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