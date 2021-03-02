«الفيوم» تطلق خدمات المراكز التكنولوجية عبر بوابة الخدمات الحكومية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:42 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتحقيق الشفافية في التعامل، وتقديم خدمات أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
واستمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض آخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم اعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية، هو تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد محافظة الفيوم بسيارة خدمات متنقلة لتقديم الخدمات الإليكترونية للمواطنين.
لينك الخدمات الحكومية الموحدة:
https:lgs.gov.eg#home
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
واستمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض آخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم اعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية، هو تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد محافظة الفيوم بسيارة خدمات متنقلة لتقديم الخدمات الإليكترونية للمواطنين.
لينك الخدمات الحكومية الموحدة:
https:lgs.gov.eg#home