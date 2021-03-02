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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:05 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة، وذلك في الساعة 12 من ظهر يوم الإثنين المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

‎تتضمن الاحتفالية عددًا من الفعاليات تبدأ بكلمة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بعنوان "بنات سهير"، ثم يبدأ عدد من الفقرات التسجيلية التي تأتي بعنوان: "باقيات بأعمالهن.. المرأة مؤلفة.. المرأة بطلة.. قضايا المرأة.. المرأة مترجمة".

‎كما تتضمن الاحتفالية استعراض لأحدث أعمال المرأة الصادرة عن المركز من تقديم الدكتورة هالة كمال وحديث عن كتاب "الجندر والوطن والرواية العربية" والدكتورة وفاء عبدالرءوف وحديث عن رواية "الغرفة العائمة".

‎وأيضًا تتضمن فيديو تسجيليًا بعنوان "استعراض قائمة الشرف" وتكريم إدارة الملكية الفكرية بالمركز القومي للترجمة من تقديم الدكتورة هند أسعد وتختتم الاحتفالية بتكريم شخصية العام.

يذكر أن اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، يعد مناسبة للاحتفال بالتقدم الذي تم إنجازه في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأيضًا للتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. كما أنه مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الأعمال المذهلة التي قامت بها النساء في كل المجالات.

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