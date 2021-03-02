«تعليم أسوان»: لم ترد لنا أي شكاوى أو مشكلات عن امتحانات اليوم

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان، أن معظم طلاب الصف الثاني الثانوي بالمحافظة نجحوا، اليوم الثلاثاء، في الدخول على المنصة الامتحانية، بينما واجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتي تم التغلب عليها من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة.وجاء ذلك خلال متابعة الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، صباح اليوم، غرفة عمليات الصف الثاني الثانوي، وأدى طلاب الشعبة العلمية امتحانهم اليوم في مادة (الأحياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم في مادة (الفلسفة والمنطق) وذلك في الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.وأوضحت المديرية أن لم ترد للغرفة المركزية أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقي (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم في سهولة ويسر.وبالنسبة لطلاب التعليم الفني، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الصف الثاني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة أدوا امتحانهم اليوم، في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.وعلى صعيد آخر أوضح وكيل الوزارة، أن 29326 طالبا أدوا امتحان الصف السادس الابتدائي (مجمع متعدد التخصصات)، مؤكدا انتظام العملية التعليمية اليوم، حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان.