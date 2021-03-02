رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفي إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي في كافة بلاد العالم منذ اندلاع في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر منها إلى باقي بلدان العالم وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن معاش ال 400 جنيه شهريا الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية الذين لا يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لهم دخلا ثابتا يتمكنون به من الإنفاق على متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية هم ومن يعولون من مأكل وملبس ومشرب.





خطوات الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستحقين لمنح وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية من الفئات الأولى بالرعاية الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الاستعلام في الخانة المخصصة له





ستظهر البيانات المسجلة مسبقا لصاحب الرقم القومي يجب التأكد منها قبل الضغط على كلمة استعلام





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خطوات تقديم الشكوى إلكترونية لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للراغبين في تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لأولى الفئات بالرعاية على نفس الموقع الالكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات التالية:-