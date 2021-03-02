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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:59 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
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مع بداية شهر مارس يدير الكثير من مستحقي منح وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا، والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن المعاش وقدره شهريا والشروط الواجب تحقيقها في مستحقيه.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفي إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي في كافة بلاد العالم منذ اندلاع في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر منها إلى باقي بلدان العالم وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن معاش ال 400 جنيه شهريا الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية الذين لا يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لهم دخلا ثابتا يتمكنون به من الإنفاق على متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية هم ومن يعولون من مأكل وملبس ومشرب.

خطوات الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستحقين لمنح وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية من الفئات الأولى بالرعاية الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الاستعلام في الخانة المخصصة له

ستظهر البيانات المسجلة مسبقا لصاحب الرقم القومي يجب التأكد منها قبل الضغط على كلمة استعلام

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خطوات تقديم الشكوى إلكترونية لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للراغبين في تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لأولى الفئات بالرعاية على نفس الموقع الالكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات التالية:-
  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية
  • كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى
  • كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة 
  • كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل
  • الضغط على زر إرسال الشكوى 

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