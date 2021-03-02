العودة للقارة.. كيف عزز السيسي العلاقات المصرية الإفريقية؟

• صندوق دعم مواجهة كورونا في افريقيا



• توفير اللقاح لإفريقيا



• الدعم الاقتصادي لإفريقيا



منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية اتخذ خطوات كبيرة لإعادة العلاقات القوية بين مصر وإفريقيا، وجنت مصر ثمار العودة لإفريقيا سريعًا بعودتها للاتحاد الإفريقي وترؤوسها له في عام 2019، كما احتضنت عشرات المؤتمرات الإفريقية على أراضيها.ورؤية مصر تجاه افريقيا تقوم على سياسات واضحة وضعتها مصر تقوم على أساس برنامج الاتحاد الإفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030، وتنفذ العشرات من المشاريع في إفريقيا."الدستور" مع دعوات الرئيس السيسي بتطبيق أجندة مصر الإفريقية خلال منتدي أسوان، تستعرض كيف دعمت مصر إفريقيا خلال السنوات الماضية.اهتم الرئيس السيسي بوضع إفريقيا على رأس أولوياته وظهر ذلك في مشاركة السيسي في قمتي الاتحاد الافريقي بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، فضلا عن الجولات الإفريقية التي قام بها رئيس الوزراء المصري السابق، إبراهيم محلب إلى دول إفريقية، واستنهاض الهمة المصرية في إقامة المشروعات الحيوية للأفارقة مثل سد تنزانيا.وتحولت مصر خلال هذه السنوات القليلة إلى قلب جديد للقارة الافريقية.في مارس من العام الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي.وأكد السيسي على حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وأيضا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى توجيه مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية.رغم انغماس الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا مثلها مثل باقي دول العالم، إلا أن مصر لم تنشغل عن تقديم الدعم لإفريقيا لمساعدتها في مواجهة الفيروس، فأرسلت دعم طبي دائم للكثير من الدول.ومع بدء تلقيح الشعوب بلقاحات كورونا التي، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة أن يتم توفير اللقاح بشكل أكثر إنصافًا وعدلًا تلبية لمطالب شعوب القارة الإفريقية، حتى تخرج الإنسانية من أزمة هذه الجائحة في سلام وأمان.دعمت مصر دول افريقيا في الكثير من المجالات الاقتصادية، ففي مجال الزراعة أنشأت مصر 21 مزرعة نموذجية مصرية مشتركة لتقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي والخبرات المصرية لهذه الدول، كما وقعت مصر عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج، لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في «محمية سيلوس»، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، بقيمة 2.9 مليار دولار.كما اهتمت مصر بأهمية التبادل التجاري مع إفريقيا وتوفير وسائل النقل اللازمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتيسير النقل، حيث انتهت دراسات المرحلة الأولى لربط مصر ودول القارة وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى طريق القاهرة - كيب تاون، الذى يحرص الرئيس السيسي من خلاله على ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحية في القارة.