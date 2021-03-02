16 ساعة تصوير يوميًا لمصطفى شعبان لإنجاز «ملوك الجدعنة»

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل "ملوك الجدعنة "، والمقرر أن يشارك به ضمن الموسم الرمضاني المقبل.ورفع المخرج أحمد خالد موسي ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميًا لإنجاز اكبر عدد من المشاهد نظرا لضيق الوقت مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.ويواصل صناع العمل التصوير في لبنان، خاصة وأنه من المقرر تصوير 90% من مشاهد المسلسل هناك.والمسلسل تدور أحداثه حول صديقان يتشاركان الأمور سويا وتتطور الأحداث بتزايد الصراعات التي يواجهها الصديقان بتتابع الأحداث في إطار من التشويق والإثارة."ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، ووليد فواز والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان.