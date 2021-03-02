الشرطة التركية تعتقل رئيس بلدية كرديًا بتهمة الإرهاب

أعلنت صحيفة جمهورييت التركية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية مقاطعة قاراتشوبان التابعة لمدينة أرضروم عن لحزب الشعوب الديمقراطي، خالد أوغون، وسائقه الخاص، بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.جاء ذلك في إطار الحرب التي تشنها الحكومة ضد أعضاء وكوادر الحزب الكردي، وكان أبرز وقائعها خلال الأيام الماضية الحكم بالسجن عامين وستة أشهر بحق البرلماني المدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.وقالت الصحيفة التركية، إنه في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أرضروم، صدر قرار باعتقال رئيس بلدية مقاطعة قاراتشوبان خالد أوغون وسائقه الخاص يعقوب يوغون الذي تربطه به صلة قرابة، بزعم مساعدتهما لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن الإقليمي، التي اتخذت إجراءً بشأن القرار، بإلقاء القبض على رئيس البلدية أوجون وسائقه في العملية التي نظموها في المنطقة بدعم من شرطة العمليات الخاصة.