شيخ الطريقة العزمية: الزيادة السكانية سببها الجهل والميراث

قال علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، شيخ الطريقة العزمية، إن الزيادة السكانية سببها الرئيسي الجهل والميراث والعادات السيئة التي تتبعها الأسر والأفراد، كالقول بإن الإنجاب الكثير عزوة، ومَن لا يُنجب ولدًا كأنه لم ينجب في حياته، وغير ذلك من الأمور التي يجب على القائمين على شئون الصحة والسكان وعلماء الدين الالتزام بها حتى تنخفض هذه الزيادة.أضاف أبوالعزائم، في تصريحات اليوم، أن بعض الأشخاص ينجب 10 أو 15 بنتًا، لأنه يريد الولد فإذا لم يأت يواصل محاولاته، خشية أن يأخذ إخوته ميراثه بعد وفاته، وهو أمر خاطئ حيث إنه يمكن لهذا الشخص أن يوزع أملاكه في حياته فلا ينتظر وقت وفاته حتى يتم توزيع الإرث.وتابع شيخ الطريقة العزمية أن الأزهر الشريف والافتاء عليهم دور كبير في هذه المسألة يجب القيام به، فهم المسؤولين عن التوعية الدينية، خاصة أن الغالبية العظمي تنظر للأزهر على أنه المؤسسة الدينية التى تاخذ منه الفتوى في مثل هذه الأمور.