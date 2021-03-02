توقعات الفلك لبرج الحوت: عتبة جديدة سوف تنتقل إليها

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تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، ولكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر مارس، أو شهر إله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الحوت.لديك أمر حائر به وعتبة جديدة سوف تنقل إليها وترتاح، وتستيقظ من غيبوبتك الطويلة التي تعطلت بها خلال العامين الماضيين، ولديك طاقة سحر شديد علي عقلك ودماغك ولكنك سوف تتخلص منها نهائيا، وتعمل بجدية كاملة وتجني ثمار تعبك وتدخر المال.سوف تعيش أجواء تصنعها أنت بيدك من أجل السلام الداخلي وراحة بالك مع الشريك، ولكن احذر من السرقة أو النصب والاحتيال.تشعر بالقلق والتوتر النفسي، ألم بالكتف والظهر والذراع الأيمن.