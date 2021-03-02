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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بمشاركة 80 شركة.. انطلاق معرض القاهرة الدولي للجلود 11 مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:09 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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تنطلق فعاليات الدورة الـ15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 80 شركة مصرية من قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن المعرض من أهم المعارض المتخصصة في صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط، ويهدف لزيادة التكامل بين الصناعات الجلدية في مصر وزيادة صادرات القطاع.

وأضاف، أن الغرفة حرصت على استمرار إقامة المعرض في هذا التوقيت لتنشيط صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والتصدي لحالة الكساد الموجودة في السوق حاليا، مشيرا إلى أنه سيشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود مستوردين من عدد من الدول العربية منها العراق والإمارات والأردن والسعودية، وخاصة بعد قرار السعودية بوقف استيراد المنتجات التركية، ما يعد فرصة للمنتجات المصرية للتواجد بقوة في السوق السعودي.

وأوضح السمالوطي أن الغرفة تتماشى مع استراتيجية القيادة السياسية بالتواجد بقوة في السوق الإفريقي، لذلك تم دعوة مستوردين من كينيا ورواندا وأوغندا للمشاركة في المعرض.

وأضاف، أنه سيتم إقامة ندوات على هامش المعرض للتعريف بصناعة الجلود المصرية وفرص نموها والتحديات التي تواجهها.

من جهته، قال طارق بلال، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن من أحد أهداف المعرض تنشيط الصادرات للدول الإفريقية والعربية وفتح أسواق جديدة للمصدرين.

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للجلود يعتبر الملتقى الأكبر لصناع الجلود ويساهم في تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجارس مع الدول المشاركة في المعرض.

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