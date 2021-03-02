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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام بـ 0.14%

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر8 نقاط ليبلغ مستوى 55ر5677 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 %.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 2ر210 ملايين سهم تمت عبر 9885 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر39 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 14ر4663 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر129 مليون سهم تمت عبر 4836 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر7 نقاط ليبلغ مستوى 98ر6192 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر80 مليون سهم تمت عبر 5049 صفقة بقيمة 6ر28 مليون دينار.

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