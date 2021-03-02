مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول شرقي الحسكة

عثرت قوى الأمن الداخلي الأسايش على جثة لاجئ من الجنسية العراقية، قتل من قبل مجهولين بثلاثة طلقات نارية في القسم الثالث الخاص بالعراقيين بمخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه في مشهد بات يتكرر بشكل دوري، عثرت قوى الأمن الداخلي أمس، على جثة لاجئ من الجنسية العراقية، جرى اغتياله من قبل مجهولين بعدة طلقات نارية في الصدر والبطن وذلك في القسم الأول الخاص بالعراقيين في الهول بريف الحسكة الشرقي.