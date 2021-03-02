توقعات الفلك لبرج الدلو.. شعور بالقلق والتوتر

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج، لذا تنقل لكم "الدستور" توقعات عالمة الفلك ندى عادل، لشهر الحرب، مارس، عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيًا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الدلو:توقعات برج الدلو عملياسوف تختار بأمر علاقتك العاطفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسوف تجسد كل جهودك بالعمل على بدء عمل جديد او شراكة جديد ولكنك قلق على الشريك ويتسبب جها من جنب الشريك بطاقة سلبية أنت تقوم بها أو تأتي عليك وتؤثر عليك وعلى تفكيرك وتوترك المادي والمهني، ولكن البعض منكم لديهم ترسيم علاقة أو إمضاء عقد.توقعات برج الدلو صحيًاتوقعات الفلك لبرج الدلو شعور بالقلق والتوترتوقعات برج الدلو عاطفيًاتوقعات برج الدلو عاطفيًا سوف ترجع للحبيب واتفاق بينك وبينه على طرف ثالث.