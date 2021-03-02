«التموين» تجتمع مع سلاسل تجارية استعدادا لـ«أهلا رمضان» الخميس

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، عقد اجتماع مع السلاسل التجارية الكبرى والغرف التجارية الخميس المقبل، لوضع الاستعدادات الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لعمل المعارض والاتفاق على الأسعار والتخفيضات لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من 4 حتى 12 أبريل المقبل بأسعار مخفضة لجميع السلع والمنتجات الرمضانية والسلع الأساسية تصل إلى 35%.وأضاف، أن القطاع الخاص سيطرح شنط رمضانية تبدأ من 62 جنيها حتى 200 جنيه، حسب الأصناف وعدد السلع والكميات.