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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنمية المستدامة والتمكين السياسي» جديد دار العربي للنشر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:01 م
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة والتمكين السياس
نضال ممدوح
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تصدر دار العربي للنشر كتاب "التنمية المستدامة والتمكين السياسي.. واقع المرأة العربية للدكتورة إلهام يونس أحمد، وذلك بالتزامن مع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

يتناول الكتاب مراحل تطور التمكين السياسي للمرأة العربية وجهود المنظمات الإقليمية والدولية للحصول على هذا التمكين ومقارنة حجم هذه الجهود التي أثمرت دورًا فعّالًا للمرأة في مجتمعاتنا العربية بالصورة التي يعكسها الإعلام عنها في الدول التي ينقل هذا الكتاب تجاربها (مصر والسعودية والمغرب) التي تتسم بالنمطية في المعالجة والتقليدية في التناول طبقًا لما أظهرته نتائج الدراسات التي طبقت على برامج المرأة في الدول الثلاث والتي يتناولها الكتاب بالتفصيل.

يلقي الكتاب الضوء على عدة قضايا جديرة بالبحث والاهتمام في مجال المرأة والتنمية ودور الإعلام في النهوض بقضايا المرأة ونشر الوعي بها، ولم يقتصر الاهتمام على دراسة قضايا المرأة والتنمية على المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى المرأة السعودية والمغربية، ما أعطى الكتاب بعدًا إقليميًا وعربيًا يمكن من وضع إستراتيجية ورؤية متعلقة بأبعاد معالجة الفضائيات العربية لقضايا المرأة وإدراجها في عمليات التنمية المستدامة والتمكين السياسي.

ينقسم الكتاب الى 4 فصول، حيث يناقش واقع المرأة العربية والتمكين السياسى لها التنمية المستدامة في برامج المرأة، والمرأة المصرية والتنمية في برامج التلفزيون والإعلام وقضايا المرأة العربية.

والدكتورة إلهام يونس، تعمل حاليا أستاذ مساعد في الاعلام، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عضو مجلس إدارة المعهد العالى الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق.

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