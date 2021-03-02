وزیر الدفاع الكويتي یبحث مع سفراء 4 دول المستجدات الإقليمية والدولية

بحث نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكويتي الشیخ حمد جابر العلي الصباح، الیوم الثلاثاء مع سفراء العراق، والسنغال، واسبانيا، واليابان، كلا على حدة، تعزیز التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشار بيان لرئاسة الأركان الكويتية - أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم - إلى أنه تم أيضا خلال اللقاءات بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.