مصرع شخصان بينهما طفل في تصادم سيارة وجرار زراعي بالدقهلية

لقي شخصان بينهما طفل مصرعهما في حادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي على طريق "الستاموني-أبو حسن" بمركز الستاموني في الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان على طريق "الستاموني-أبوحسن) أمام كوبرى قرية "أبوحسن".بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة قيادة سامي ياقوت عبداللاه فرج 47 عاما سائق، ومقيم بندر الستاموني، متوقفه على جائب الطريق، وجرار زراعي بمقطورتين (بدون لوحات معدنية)، قيادة إسماعيل إبراهيم سعد صالح 36 عاما سائق ومقيم بندر الستاموني.وتبين أن سبب الحادث انفلات المقطورتين من الجرار وانحرافهما واصطدمهما بالسيارة من الخلف، ونجم عن ذلك وفاة كلا من "أحمد عبدالهادي محمد القصبي، 25 عاما" حداد مسلح كان متواجدا بالصندوق الخلفي للسيارة، و"محمد مسعد عطية خليفة" 10 أعوام، تلميذ، تصادف تواجده بمكان الحادث، ويقيمان قرية "أبوحسن" دائرة مركز الستاموني، وتم نقل جثمان المتوفيان إلى مستشفى بلقاس المركزى.بسوال قائدي المركبتين وكلا من عم المتوفى الأول ووالد المتوفى الثاني "مسعد عطية خليفة 52 عاما"، عامل، ويقيمان بذات القرية، أيدوا مضمون الفحص وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم كامل بالرأس ولا توجد شبهة جنائية.ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق وتم التحفظ على المركبتين وقائديهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1194 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الستاموني وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.