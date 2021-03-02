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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «المنصة»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:55 م
نجوم مسلسل المنصة
نجوم مسلسل المنصة
دعاء عبد المقصود
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انتهى نجوم الجزء الثاني من مسلسل "المنصة" من تصوير أحداث الجزء الثاني بالكامل استعدادا لعرضه في الأسبوع الثاني من شهر أبريل على منصة نتفيلكس.

وقامت الشركة المنتجة بالانتهاء من تصوير الجزء الثاني بالرغم من الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، مع التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة فريق العمل.

ويضمّ المسلسل في موسمه الثاني شخصيات جديدة ونجومًا من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبو أسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقًا.

ويحمل الجزء القادم في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلًا، وشقيقه وكل من يحيط بهم.

العمل تم بإنتاج وإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.

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