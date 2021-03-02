موسكو: واشنطن تصر على التعامل معنا كعدو

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، إن بلادها تُظهر باستمرار لواشنطن استعدادها لعلاقات متبادلة المنفعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى صورة عدو متمثل في روسيا لزيادة ميزانياتها العسكرية.وقالت ماتفيينكو - اليوم الثلاثاء -: نبدي باستمرار استعدادنا لإقامة علاقات مفيدة مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل والثقة، ولكن انظروا إلى بعض التصريحات التي مفادها بأن روسيا تكاد تكون عدوا، تقريبا دولة معادية، وأن روسيا هي مصدر تهديد.وأضافت: "على ماذا تستند هذه التصريحات؟ فقط على حقيقة أن هناك حاجة لعدو؟ للمجمع الصناعي العسكري لإنتاج الأسلحة والميزانية؟ وهنا الحاجة لتصنيف احد ما على أنه عدو، وهذا ما يقومون به".وشددت ماتفيينكو على أن بلادها لم تتخذ في السنوات الثلاثين الماضية أي خطوة غير ودية أو عدائية أو عدوانية تجاه الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سياسي ذو خبرة كبيرة.وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد أعلن - في وقت سابق - أن سياسة الرئيس بايدن تجاه روسيا تخلو من الأوهام ومدروس جيدًا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ستكون مليئة بالتحديات والصعوبات لأن روسيا تشكل تهديدًا في اتجاهات عديدة.