«الأونكتاد»: سلطنة عمان أسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات

صنَّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" موانئ سلطنة عمان في المرتبة الأولى عالميًا في سرعة مناولة سفن الحاويات، ودلك وفق مؤشر "اليونكتاد" السنوي لعام 2020، الصادر مؤخرًا عن تطوُّرات النقل البحري في العالم خلال العام الماضي بمتوسط بقاء سفن الحاويات (12.5) ساعة فقط، شاملة عمليات دخول والخروج والشحن والتفريغ.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها المملكة مع شركائها في القطاعين العام والخاص لإضفاء التسهيلات على الإجراءات في الموانئ، وإدخال العديد من الأنظمة الإلكترونية في عمليات المناولة وفق أفضل الممارسات العالمية، تنفيذًا للاستراتيجية العمانية اللوجيستية 2040 بجعل السلطنة مركزًا لوجيستيًا عالميًا؛ من خلال زيادة فتح خطوط ملاحيّة مباشرة جديدة، والدخول في تحالفات مع شركات الملاحة العالميّة لتوفير الربط المباشر لموانئ السلطنة.وأكد التقرير أن كلا من السلطنة وبولندا والإمارات العربية المتحدة هي الأكثر كفاءة في مناولة سفن الحاويات، والتي لديها حصة كبيرة من البضائع العابرة ويتم تشغيل محطاتها الرئيسية من قِبل مشغلي المحطات الدولية الخاصة.