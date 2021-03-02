«مرأة وفد بورسعيد» تفتح باب الترشح لمسابقة الأمهات المثاليات

بدأت لجنة المرأة في حزب الوفد في بورسعيد، تلقي طلبات الترشيح على مسابقة الأمهات المثاليات وأم لذوي الهمم وأم للشهيد.وتنظم لجنة المرأة بحزب الوفد ببورسعيد برئاسة عواطف فاروق، فعالية لاختيار ثلاث أمهات مثاليات من بورسعيد وأم لذوي الهمم وأم لشهيد، خلافًا لما يتم اختياره عن طريق مديرية التضامن ببورسعيد، حيث يُقام حفل كبير بهذه المناسبة وتقدم الهدايا وشهادات التقدير والدروع للأمهات المثاليات الفائزات بالمسابقة، وأيضًا تكريم أم ذوي الهمم وأم الشهيد.من جهتها، أكدت مريم رجب، نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، عن وضع شروط لاختيار الأمهات المثاليات الثلاث، تتضمن أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط أو في مراحل التعليم المختلفة، وأن تكون متعلمة أو ملمة بالقراءة والكتابة بشرط أن يكون لديها قصة عطاء وكفاح مع أبنائها وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة ورعاية الأبناء والالتزام بمنظومة القيم وقدرتها على مواجهة الصعاب سواء كانت أرملة أو مطلقة أو ترعى زوجها المريض، وألا يقل سنها عن 50 عامًا.وسيتم تشكيل لجنة يترأسها محمد ناجي، رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد، وجمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد للحزب وسكرتير عام لجنة بورسعيد، وعواطف فاروق، رئيس لجنة المرأة للوفد، لاختيار الفائزات من السيدات المتقدمات، وتبدأ لجنة المرأة في تلقى المستندات اعتبارا من الأربعاء 3 مارس الجاري حتى يوم الإثنين الموافق 15 مارس الجاري، على أن تتضمن الأوراق السيرة الذاتية وصور الشهادات وبطاقات الرقم القومي، بمقر الوفد بمساكن اللنش بحي المناخ.