«التموين» توافق لـ 21 سلسلة تجارية على إنشاء معارض «أهلا رمضان»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان، تم الموافقة لـ21 سلسلة تجارية كبرى تضم 1250 منفذا على مستوى الجمهورية، بعمل معارض أهلا رمضان في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.وتقام تلك المعارض بالإضافة إلى 1300 فرعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ مشروع جمعيتي في طرح السلع الرمضانية والسلع الأساسية والغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 25٪ إلى 35% في بعض السلع الاستراتيجية.وأكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات في تصريح خاص للدستور، أن الوزارة قامت بالتنبيه على مديريات التموين والتجارة بتيسير الإجراءات للسوبر ماركت والمحال التجارية والبقالة التموينية لمنح الموافقات لعمل معارض أهلا رمضان بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بإجراء التعقيمات الأزمة وعمل مسافة مناسبة بين العملاء والبائع وعدم وجود الزحام والتكدس أمام منافذ البيع.