إسلام إبراهيم يعتذر عن المشاركة في مسلسل «المدينة»

اعتذر الممثل الكوميدي إسلام إبراهيم عن المشاركة في مسلسل "المدينة" للنجمة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وقال إسلام في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إنه اضطر للاعتذار عن العمل بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "نجيب زاهي زركش" أمام النجم يحيى الفخراني وليست هناك أي سبب آخر مثلما أشيع في بعض المواقع.وأضاف إسلام أنه أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث دوره في المسلسل الذي يجسد خلاله دور ابن الفنان يحيى الفخراني.مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة يحيى الفخراني وانوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.