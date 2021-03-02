مقتل وإصابة 4 في هجوم إرهابي بريف حماة

شنت مجموعة إرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما على رعاة أغنام شرق بلدة الرهجان التابعة لمنطقة السلمية بريف حماة الشرقي، أسفر عن مقتل مواطن وجرح 3 آخرين.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن مجموعة إرهابية شنت هجومًا على عدد من رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وهم من رعاة الأغنام إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.