مقتل وإصابة 4 في هجوم إرهابي بريف حماة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 م
مروة عنبرطباعة
شنت مجموعة إرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما على رعاة أغنام شرق بلدة الرهجان التابعة لمنطقة السلمية بريف حماة الشرقي، أسفر عن مقتل مواطن وجرح 3 آخرين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن مجموعة إرهابية شنت هجومًا على عدد من رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وهم من رعاة الأغنام إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن مجموعة إرهابية شنت هجومًا على عدد من رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وهم من رعاة الأغنام إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.