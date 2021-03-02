محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوصول الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمستهدفين وتحقيق الأهداف المرجوة منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الحملة وتذليل العقبات التي قد تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية والوحدات والمكاتب الصحية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.وأشار إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم مجانًا ودون أي مقابل والتي بدأت يوم الأحد وتستمر لمدة 4 أيام باستخدام (طعم فموي احادي التكافؤ نمط 2) للأطفال الأقل من عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة والتي تستهدف الحملة 805839 طفل.كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد فاعليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للاطمئنان على انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذها والوصول إلى تحقيق المستهدف لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة طبقًا للامكانات المتاحة لإستمرار مثل تلك الحملات وتوعية المواطنين بأهميتها للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام موجهًا بضرورة مراعاة الدقة في أعمال التطعيم والحرص على سلامة الطعوم وحفظها بطرق صحيحة وآمنة مشيرًا إلى حرص الدولة على صحة أبنائها وتوفير الطعوم ضد الأمراض المختلفةوأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم تجهيز 2466 فرقه يعمل بها عدد 5954 مشرف ومقدم خدمة منها 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب فضلًا عن 269 فرقة ثابته بمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التي يبلغ عددها 227 وحدة صحية بالإضافة إلى تجهيز 46336 زجاجة طعم و926720 جرعة طعم و2500 حامل طعم و11230 أكياس تبريد و426 ثلاجة طعوم لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية وطب الأسرة بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك لافتًا إلى المتابعة والاشراف من الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الاداره المركزيه للطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور أسامه حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية لفرق التطعيم وفاعليات الحملة على مدار الأيام الأربعة وذلك لمتابعة تحقيق المستهدف لليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والمعوقات وتذليلها لضمان نجاح حملة التطعيم.