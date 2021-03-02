رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة نجار مسلح بطعنة نافذة على يد جاره في الدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
طباعة
أصيب نجار مسلح بطعنة نافذة بالصدر على يد جاره بقرية السماحيه الكبرى التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لخلافات جيرة بينهم.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول رضا نبيه أحمد محمد 26 عاما نجار مسلح ومقيم قرية "السماحية الكبرى" دائرة مركز بلقاس، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الخلف بالجانب الأيسر"ادعاء تعدي".

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "عبد المحسن. ع"، ٢٣ عاما نجار مسلح، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" بحوزته وإحداث اصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة. 

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبارشاده تم ضبط الاداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها،وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢١  جنح مركز شرطة بلقاس وجاري العرض علي النيايبة العامة لمباشرة التحقيقات. 

موضوعات متعلقة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

متخصصون من «الأعلى للثقافة»: صناعة النشر تساهم في انتعاش اقتصاد الدول

«اتعلم تفتكر» أحدث إصدارات ابن سينا للنشر للكاتب عمرو العزب