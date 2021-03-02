إصابة نجار مسلح بطعنة نافذة على يد جاره في الدقهلية

أصيب نجار مسلح بطعنة نافذة بالصدر على يد جاره بقرية السماحيه الكبرى التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لخلافات جيرة بينهم.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول رضا نبيه أحمد محمد 26 عاما نجار مسلح ومقيم قرية "السماحية الكبرى" دائرة مركز بلقاس، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الخلف بالجانب الأيسر"ادعاء تعدي".وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "عبد المحسن. ع"، ٢٣ عاما نجار مسلح، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" بحوزته وإحداث اصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبارشاده تم ضبط الاداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها،وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة بلقاس وجاري العرض علي النيايبة العامة لمباشرة التحقيقات.