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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:40 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة للتأكيد على أهمية جسور التواصل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وضرورة تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.  

والتقى محافظ أسيوط كل من نشوى رائف والحسيني جلال وعلاء خيرالله وعلاء سليمان ونجلاء العسيلي ومصطفى بدران أعضاء مجلس النواب وحمادة زين قرشي ومصطفى كحيلي عضوا مجلس الشيوخ بحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.  

وإستعرض المحافظ المراحل التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية فضلًا عن التنسيق لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد قرى يبلغ 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع.

وأكد على مراعاة الاولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات" وأهالي تلك القرى.  

وشدد على التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية لافتًا إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والمتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.  

وأشار المحافظ إلى أن اللقاءات تضمنت مناقشة مشروعات كل قطاع من قطاعات الصحة والأبنية التعليمية والطب البيطري والري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والوصول إلى المشروعات النهائية وفقًا للاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلك القرى وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلًا عن مناقشة بعض الملفات الهامة للمحافظة وعلى رأسها ملف التعليم والصحة مشيرًا إلى تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروع صرف صحي البدارى وساحل سليم ومشروع صرف صحي صدفا – الغنايم ومشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء 27 وحدة صحية نموذجية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبدء في استكمال أعمال مستشفى منفلوط النموذجي الجديد.  

كما استعرض المحافظ  خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا والتي تعتبر أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020-2021، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.  

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