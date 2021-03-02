«تعليم بورسعيد»: 8 طلاب لم يتمكنوا من أداء امتحانات «تانية ثانوي»

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم تمكن 4369 طالبا وطالبة من أداء امتحان الصف الثاني الثانوي، وذلك بنسبة 99.57% بينما لم يتمكن 8 طلاب من أداء الامتحان بنسبة 0.43%ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في كشوف امتحانات مادة الأحياء للقسم العلمي، والفلسفة والمنطق بالقسم الأدبي، 4388 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 4377 طالبًا، بينما بلغ عدد الغياب 11 طالبًا.و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، أن غرفة العمليات لم تسجل أي شكاوى، تخص صعوبة أسئلة الامتحان، وكذلك لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد.