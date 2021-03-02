فرنسا وألمانيا تبحثان السياسة التجارية الجديدة للاتحاد الأوروبي

حث الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية وجذب الاستثمار فرانك ريستر، مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.وتبادل الوزيران - خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الخاص بالتجارة عبر تقنية الفيديو كونفراس - وجهات النظر حول استراتيجية السياسة التجارية الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 18 فبراير الماضي.كما ناقش المسؤولان - بحسب بيان نشره موقع وزارة الخارجية الفرنسية - مشروع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركوسور (البرازيل، والأرجنتين، وبارجواي، وأوروجواي)، إذ شدد المسؤول الفرنسي على الحاجة إلى الاستجابة على نحو موثوق ومستدام وقابل للتحقق للمخاوف التي أثارتها مسودة الاتفاقية بشأن إزالة الغابات والامتثال لاتفاق باريس والمعايير الصحية والبيئية للاتحاد الأوروبي.