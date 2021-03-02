الرئيسان النمساوي والسويسري يبحثان التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا

بحث الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اليوم الثلاثاء، مع نظيره السويسري الجديد جي بارملين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك في أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس السويسري المنتخب إلى فيينا، حيث أقام الرئيس النمساوي استقبالا رسميا له فى قصر هوفبورج الرئاسي في فيينا.وقال الرئيس النمساوي - في تصريح اليوم - إن" سويسرا والنمسا جارتان تتعاونان بشكل وثيق مع بعضهما البعض وكما أظهرت أزمة كورونا يمكن للدولتين دائمًا الاعتماد على بعضهما البعض خاصة في ظل الظروف الصعبة."من جانبه، شكر الرئيس السويسري نظيره النمساوي على حفاوة الاستقبال متعهدا بمزيد من جهود التعاون المشترك لدعم العلاقات بين البلدين ولتنسيق المواقف فى القضايا الدولية خاصة أزمة كورونا الراهنة.