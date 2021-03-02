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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبيبة تداعب الأمل: الامتحانات سهلة وأمنيتي الالتحاق بدار العلوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
حبيبة صلاح
حبيبة صلاح
ياسمين شعيب
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قالت حبيبة صلاح، الطالبة بالصف الثاني الثانوي (مكفوفين) إن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن حلمها الالتحاق بكلية دار العلوم.

أضاف حبيبة، لـ«الدستور»، أن والدتها تقوم بمساعدتها دائمًا في مراجعة المنهج، والمجئ كل صباح إلى المدرسة: "ربنا يخليهالي، ويوفق الجميع وتفضل الامتحانات كويسة".

وتوافدت طالبات الصف الثاني الثانوي بمطروح على مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، حيث سيؤدي طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة الأحياء فيما يؤدي طلاب الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

ورصدت «الدستور» الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا حيث تم قياس درجات الحرارة للطالبات قبل دخولهم اللجان، إضافة إلى ارتداء الكمامات.

ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبًا في اللجنة وتطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة الوباء؛ حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

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