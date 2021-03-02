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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجي الآثار والسياحة والفنادق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
العناني
العناني
مها صلاح - رامى حسين
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ينظم متحف رشيد الوطني، 4 ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق، من خلال التعليم عن بُعد بإستخدام منصة Microsoft teams. 

وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن تلك الورش سوف تعمل على نشر الوعي السياحي والأثري بين الطلبة وخلق جيل جديد من الشباب على درجة عالية من التدريب على كافة مهارات التواصل المجتمعي والمعرفة بتراثه والحفاظ عليه.

وأشار إلى أن تلك الورش سوف يديرها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الآثار والسياحة، وسوف يتم تنظيمها على ثلاثة مراحل خلال شهر مارس وأبريل ومايو؛ بحيث تكون المرحلة الأولى بالتنسيق مع كلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٧ مارس إلى ١١ إبريل لتشمل ورشتين، إحداهما عن "المتاحف بمنظورها الحديث“، والثانية عن ” تاريخ المنسوجات وطرق حفظها.“ 

أما المرحلة الثانية فسوف تكون بالتنسيق مع مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي مكتبة الإسكندرية، خلال يومي ٢٥و ٢٦ إبريل، وستتضمن ورشة عن ” النقوش والكتابات العربية ما بين كتابة المصحف الشريف وجغرافية دور الضرب“. 

أما المرحلة الثالثة ستتضمن ورشة  عن ” التعريف بعلم الآثار البحرية وتطوره“ في الفترة من ٣ إلى ٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

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