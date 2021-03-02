رئيس بيلاروسيا: ناقشت مع بوتين جميع المسائل الخاصة بالعلاقات بين بلدينا

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي الأسبوع الماضي، كل المسائل الخاصة بالعلاقات بين موسكو ومينسك.وأضاف لوكاشينكو - اليوم الثلاثاء- أن "الصحف كتبت كثيرا عن هذا اللقاء. ولسوء الحظ فإن 70% من هذه المعلومات هي كذب، ولا أنوي ذكر هنا كل المسائل التي تمت مناقشتها ناقشنا العشرات من المسائل وفي الوقت ذاته قمنا بمراجعة ومناقشة كل المسائل الخاصة بالعلاقات الروسية البيلاروسية".وأشار إلى أنه والرئيس بوتين توصلا إلى اتفاق أن عددا من المسائل ستناقش فيما بعد على مستوى رئيسي الوزراء ووزيري الدفاع.وأكد الرئيس البيلاروسي أنه خلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي لم يناقش مسألة الحصول على قرض جديد من روسيا، ولم يبحث مسألة انتقال السلطة في بيلاروس.