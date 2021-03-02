مصر تستضيف مباحثات موسعة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان

انطلقت، قبل قليل، جلسة مباحثات موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.وتأتي المباحثات، التي تضمنت وفود البلدين، لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون بين شعبي وادي النيل، فضلًا عن التشاور حول أهم الملفات الإقليمية والدولية، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي للوزيرين عقب مباحثاتهما.