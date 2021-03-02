رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير دولي يدعو دول إفريقيا للاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
دعا تقرير دولي البلدان الإفريقية إلى الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة الإنتاجية وسد الفجوة الرقمية وتحفيز الابتكار وتسريع النمو.

كما دعا التقرير الذي عرضه اليوم بارث ارمال المسئول بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ضمن أعمال المنتدى الإقليمي الإفريقي السابع حول التنمية المستدامة، المقام حاليا في الكونغو برازافيل عبر الفيديو كونفرانس، الدول الإفريقية لتحسين آلية إدارة الديون بدعم من المجتمع الدولي ولاسيما أن ٦ من كل ٧ دول إفريقية تعاني من ضغوط تتعلق بالديون وأعباء سدادها.

وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الإفريقي، الذي يستعرض مدى التقدم الذي أحرزته الدول الإفريقية فيما يتعلق بتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، إلى تراجع معدلات الحد من الفقر في إفريقيا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩، وزيادة معدلات الجوع في إفريقيا بنسبة ٢٠% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالصحة، أشار التقرير إلى زيادة معدلات العمر المتوقع في إفريقيا من ٥٧ عاما في ٢٠١٠ إلى ٦١ عاما في ٢٠١٨، وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن ١٣% فقط من سكان إفريقيا يتمتعون بمظلة حماية اجتماعية، وترتفع هذه النسبة إلى ٣٩% في منطقة شمال إفريقيا.

وحذر التقرير من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والزواج المبكر في إفريقيا بالمقارنة بقارات العالم الأخرى. غير أن معدلات مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمانات في إفريقيا تقارب المعدلات العالمية (٩ر٢٣% في إفريقيا مقابل ٣ر٢٤% عالميا).

وقال التقرير إن إفريقيا لا تزال تعاني من خلل كبير في توزيع الدخل، لافتا إلى أن معدل نمو الدخل في إفريقيا يصل إلى ٦ر٤%، بينما نحتاج الوصول إلى نسبة ٧% للإحساس بتحسن في مستوى المعيشة.
ولفت التقرير أيضا إلى أن فرص العمل لا تزال بالأساس في قطاعي الزراعة والخدمات في إفريقيا، وأن ٦٠% من سكان إفريقيا لا يستطيعون حتى الآن الحصول على الكهرباء.

كما حذر التقرير من أن ٧٤% من الدول الإفريقية لا تزال تعاني من تحديات تتعلق بالأمن والسلم مثل الإرهاب والنزاعات، بينما حققت ٢٦% فقط من الدول الإفريقية المطلوب فيما يتعلق بالحوكمة الديمقراطية. وبصفة عامة سجلت إفريقيا مستويات أقل في الحوكمة على مستوى العالم، وكانت منطقة غرب إفريقيا الأفضل في القارة. كما أن إفريقيا لا تزال تعد أكبر مناطق العالم فسادا بالمقارنة بالقارات الأخرى.

موضوعات متعلقة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الصور

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

image description

جامعة أسيوط: رسالة دكتوراة لباحث بحريني بشأن إصدار تشريعات لحماية المبدعين

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

الأكثر قراءة

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»