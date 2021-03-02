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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تطالب جيش ميانمار بإطلاق سراح «أونغ سان سو شي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
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طالب رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونغ، جيش ميانمار بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو شي، للسماح للبلاد بالمضي قدمًا.

وقال هسيين لونغ - في مقابلة مع "بي بي سي" أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن العقوبات ستضر الشعب وليس الجيش، كما أن الجيش سيكون قد علم من الماضي أنه من مصلحة البلاد أن يعمل على الترتيب مع حكومة مدنية منتخبة، لأن الطريق العسكري لن يؤدي إلى أي شيء".

وكان وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، قد أكد أن دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ستؤكد خلال اجتماعها الحاجة إلى جمع الزعيمة المسجونة والجيش لإيجاد مخرج لأزمة ميانمار.

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